Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto il Pordenone, primo in classifica nel Girone B di Serie C con sette punti di vantaggio sulla Triestina, in caso di promozione in Serie B sarà costretto a migrare in un altro stadio. Nella giornata di ieri Coni e Questura hanno effettuato un sopralluogo dando l’ok per la sistemazione dello stadio Omero Tognon, ma ora il problema sono le tempistiche visto che difficilmente tutto potrà essere pronto per l’inizio del prossimo campionato cadetto. Per questo, almeno per le prime gare, il Pordenone giocheremmo a Udine le gare casalinghe.