© foto di Angelo Palmas

Anche il Rimini è intervenuto con una nota ufficiale per commentare gli scontri tra tifosi occorsi sabato prima della gara di Teramo: "In merito ai gravi fatti avvenuti sabato scorso, prima dell’incontro di campionato Teramo-Rimini, il Rimini F. C. rende noto che la società sta lavorando per accertare, assieme agli organi competenti, l’esatta dinamica dell’accaduto e sulla base di questa adottare gli eventuali provvedimenti del caso".