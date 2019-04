Incontro Lega Pro-Arbitri, Ghirelli: "Auricolari innovazione importante"

Fonte: Lega-pro.com

Si è tenuto oggi a Milano Marittima, luogo del raduno degli arbitri di Lega Pro, un terzo incontro tra le società di Lega Pro e la CAN Pro a cui hanno partecipato Marcello Nicchi, Presidente AIA, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, Danilo Giannoccaro, designatore CAN Pro e gli arbitri

L’appuntamento nasce come momento di confronto a distanza di 5 mesi dal primo, che si tenne a Riccione e cui partecipò anche Franco Gabrielli, Capo della Polizia , per un focus sul modello di gestione delle manifestazioni sportive in termini di sicurezza.

“L’incontro di oggi, il terzo della stagione, si è rivelato proficuo per l’opportunità di incontro tra club e arbitri e ha rappresentato un’altra tappa che si inserisce nel percorso di formazione e di confronto che abbiamo intrapreso - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro.

"E' un percorso che ha visto anche l’introduzione degli auricolari- continua Ghirelli- e che rappresentano un’innovazione che è stata una svolta e un supporto valido al lavoro degli arbitri. Il confronto di oggi e' servito per fare un bilancio della stagione a meno di un mese dal termine del campionato e in previsione di un altro "campionato" con l'avvio dei play. Ha offerto anche l' occasione di una verifica ad un mese dall'introduzione degli auricolari".

"E' stata una stagione travagliata - conclude il Presidente Ghirelli - a cui abbiamo cercato di portare massima serietà e serenita'. La parola che rivolgo a tutti gli arbitri e alla Can Pro è grazie per il vostro lavoro e la vostra dedizione".

A Firenze, presso la sede della Lega Pro, oggi, invece si sono tenuti gli incontri per le licenze nazionali ed in particolare sono stati dedicati alle figure del team manager e dei responsabili comunicazione e marketing dei club.

Infine, la CAN Pro in numeri: Il designatore Danilo Giannoccaro ha una “squadra” di 73 arbitri e si avvale anche dell’apporto di 157 assistenti arbitrali e di 58 osservatori.