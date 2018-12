© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Oggi in occasione del tradizionale incontro per gli auguri di Natale a Coverciano, si sono incontrati il presidente Marcello Nicchi, il designatore per la Lega Pro Danilo Giannoccaro e il presidente Francesco Ghirelli. Si sono scambiati gli auguri e impegnati a rafforzare la normale collaborazione tra Aia e Lega Pro con lo scopo di migliorare ogni azione che porti ad esaltare la splendida palestra di formazione che è la Serie C. La scelta della Lega Pro di dotare arbitri ed assistenti degli auricolari va in questa direzione. Il Natale è la festa della famiglia ed arbitri, assistenti, osservatori, tecnici sono parte integrante della famiglia del calcio e di conseguenza della Lega Pro: tanti auguri a tutti.