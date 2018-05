Incontro Sticchi Damiani-De Laurentiis. Possibile asse Lecce-Napoli?

Nei giorni scorsi, come rivela Sololecce.it, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, assieme al consigliere d'amministrazione Paolo Del Brocco, ha incontrato il suo omologo del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un incontro non casuale di cui è trapelato finora molto poco, ma che potrebbe far nascere un asse fra le due società con i salentini che potrebbero ricevere dai campani qualche giovane interessante per rinforzare la rosa in vista della prossima avventura in Serie B.