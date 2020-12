Inizia il Banchieri-bis. Il tecnico: "Speravo di poter tornare, sono un tifoso del Novara"

vedi letture

E' iniziato ieri il Simone Banchieri-bis. Dopo l'esonero di mister Michele Marcolini, infatti, il Novara ha richiamato il precedente tecnico, che aveva fatto posto all'ex ChievoVerona, e queste, come riferisce La Stampa - ed. Novara e Verbania, sono state le sue prime parole al ritorno: "Ovvio, mi spiace per i risultati negativi. Io sono un tifoso del Novara. Se va male, ci soffro. Però sono anche uno a cui non piace lasciare i lavori a metà. Quindi volevo tornare, e non si tiri in ballo il discorso del contratto: se non credessi ancora in giocatori e società, oggi non sarei qui. Ho lavorato in azienda per 15 anni e non avrei problemi a tornarci. Per me il calcio è invece passione, e mi sento un privilegiato a poter stare in questo mondo. Sto provando le stesse emozioni del mio primo giorno alla guida degli Allievi, poi della prima squadra. Uguale. Non ho mai visto conquistare risultati a chi non è contento di correre e stancarsi. Per questo avevo portato i ragazzi a fare le salite in città. Non appena sarà possibile, ci torneremo. Era dura, ma ci si divertiva. E le vittorie venivano di conseguenza. In campo non voglio vedere gente preoccupata, o che ha paura a tenere la palla tra i piedi. Se l’abbiamo noi, gli avversari non ci segnano. Voglio portare certezze, non confusione. Ripartire da dove avevamo lasciato, rappresentare al meglio questo glorioso club. Da chi ripartirò? Da chi ha voglia e vince le partitelle in settimana, come sempre. In questo sport non esistono giovani e vecchi, ma calciatori bravi e meno bravi".