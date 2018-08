Ippedico: "Fatta un'offerta importante per acquistare il Bisceglie"

© foto di Giuseppe Scialla

Intercettato da TeleSveva, Vito Ippedico ha confermato l'interesse per il Bisceglie: "Noi ieri abbiamo fatto una manifestazione d’interesse con una Pec a Canonico, abbiamo fatto un’offerta importantissima con la volontà di acquisire le quote del Bisceglie. So che c’è un’altra cordata che sta trattando. Sarà Canonico a decidere a chi dare la società - riporta Bisceglie24.it -. I dirigenti? Abbiamo lasciato una piccola quota per recuperare i dirigenti biscegliesi, perchè devono stare in società con noi, parte fondamentale della città".