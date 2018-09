Ironia Feralpi: "Anche oggi i calendari li facciamo settimana prossima"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Slittano ancora i calendari di Serie C: inizialmente programmati per il 7 agosto, poi rinviati prima al 13 e poi al 22 dello stesso mese, infine programmati per domani, dovremo aspettare ancora. Probabilmente la settimana prossima. E arrivano le prime reazioni, anche ironiche come quella del Feralpisalò: "E anche oggi i calendari li facciamo la settimana prossima".