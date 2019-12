Izzo si presenta: "Niente proclami, ma vogliamo portare in alto l'Avellino"

© foto di Matteo Ferri

Il neo presidente dell’Avellino Luigi Izzo ha parlato ieri ai microfoni di User tv del suo ruolo e degli obiettivi per il futuro a breve e lungo termine: “L’estate scorsa parlai con Martone per provare a prendere l’Avellino, ma inizialmente volevo restare fuori dal calcio. Poi sono stati gli stessi avellinesi a convincermi e mi sono deciso. Lavoreremo nel rispetto del territorio perché non siamo qui per giocare con l’Avellino, una squadra che ha una grande storia nel calcio italiano e che noi vogliamo rispettare. - continua Izzo come riporta Tuttoavellino.it - Vogliamo raggiungere traguardi importanti, anche se non mi piace fare proclami, e chiedo di farci lavorare con calma e serietà prima di giudicare. Voglio poter guardare tutti a testa alta senza false illusioni. Territorio? Vogliamo essere il volano dell'Irpinia, far conoscere le eccellenze locali tramite questa squadra e far avvicinare i giovani al calcio e all'Avellino per costruire un settore giovanile importante".