© foto di Matteo Ferri

Ospite di microfoni di SportChannel Luigi Izzo, imprenditore interessato all'acquisto delle quote dell'Avellino ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento del suo ingresso presso lo studio notarile designato per il completamento della transazione: "La pec dell'avvocato Reppucci è stata inviata a Circelli con tutte le indicazioni possibili. Io salgo dal notaio. E' diventata una buffonata, una macchietta. Se Circelli avesse voluto confermare quello che proclama sempre avrebbe dovuto essere qui. Mi hanno detto che forse sarebbe venuto l'avvocato di Circelli con delega alla firma, ma non so se sono dicerie o meno". E sul comunicato di Circelli: "Lui ha detto che la situazione contabile è quasi simile a quella di due mesi fa. Il quasi non esiste, dobbiamo fare le cose serie".