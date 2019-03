J.Stabia, Caserta: "Non parliamo di flessione. Futuro? Penso al presente"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, ai microfoni di Sportitalia ha analizzato il primo posto delle Vespe minacciato dal ritorno del Trapani: "La Juve Stabia sta disputando un campionato straordinario ma lo stesso vale per Trapani, Catania e Catanzaro. Nel girone d'andata siamo andati molto forte, era quasi impossibile mantenere questo ritmo anche nel girone di ritorno. Ma non parlerei di flessione, c'è stata qualche vittoria in meno nelle ultime partite ma la squadra è viva e non ha mai voglia di perdere, come dimostrato anche ieri. Battagliamo fino alla fine e continuiamo a lavorare tranquilli e sereni, ricordando che abbiamo affrontato una Cavese in salute che aveva fermato Trapani e Catanzaro. Abbiamo lottato con valore, eravamo senza mezza difesa titolare e ci sono stati altri problemi fisici a gara in corso".

Sul proprio operato: "I meriti sono soprattutto dei ragazzi, loro vanno in campo e danno il massimo. Io mi limito a trasmettere loro il vissuto di calciatore, di lottatore, cercando di farli stare bene durante la settimana e dando loro singolarmente i consigli giusti. Futuro? Penso al presente, a quello che faremo con la Juve Stabia. Il mio futuro passa da quello che stiamo facendo a Castellammare adesso".