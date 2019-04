J.Stabia, l'ex Baldanzeddu: "Manniello eccezionale, Caserta ha carisma"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ivano Baldanzeddu, ex giocatore della Juve Stabia, a 'Il Pungiglione Stabiese', in onda sui social, ha analizzato la gran stagione delle Vespe e di alcuni suoi protagonisti: "Mezavilla? Adriano era già vecchio quando giocava con me (ride, ndr). A parte gli scherzi, lui é sempre stato un leader. Si é sempre sacrificato per la squadra, può essere schierato in ogni zona del campo ma lui risponderà sempre presente. Merita il meglio, gli faccio i miei complimenti perché a 36 anni non é da tutti essere a quel livello. É un esempio per tutti i giovani calciatori. Manniello? Il presidente é una persona eccezionale. Ci sentiamo spesso e, ogni tanto, ci vediamo. Credo che presto verrò a Castellammare a salutare la piazza, la società e tutti gli amici che ho lasciato a Castellammare. Caserta? Anche lui, come Mezavilla, quando giocava già aveva qualità carismatiche. Si faceva sentire eccome. Sta lavorando molto bene anche come allenatore e si merita i traguardi che sta raggiungendo", riporta Vivicentro.it.