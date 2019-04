J.Stabia, Manniello: "Promozione in B dedicata a chi ci vedeva decimi"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

La Juve Stabia torna in Serie B e, dopo l'aritmetica promozione, il patron Franco Manniello ha commentato la cavalcata delle vespe nella stagione di Serie C in corso. "È una vittoria che dedico alla mia famiglia e ai veri tifosi della Juve Stabia. È una rincorsa che dura da cinque anni e finalmente si è conclusa Quest’anno societario è stato pesante quanto dieci anni di gestione. È stato inversamente proporzionale rispetto ai successi della squadra: ho tenuto duro, ho protetto i ragazzi da dinamiche estranee e insieme a loro abbiamo conquistato un risultato enorme. Un giorno, dopo la fine del campionato, spiegherò a cosa mi riferisco, anche e soprattutto con riferimento ai leoni da tastiera che vogliono il male di questa città e di questa squadra. Io sono quello che nel 2014 è stato infangato insieme alla sua famiglia, questo non lo dimentico ed è stato lo stimolo principale per farmi tornare in Serie B. Dopo i furti di Bassano e con la Reggiana non potevo arrendermi. Dedico questo risultato anche agli esperti di calcio che ad inizio stagione ci pronosticavano al nono/decimo posto. Un grazie enorme va a Fabio Caserta, alla squadra tutta, a Ciro Polito, a Clemente Filippi e ad ogni collaboratore. Questo è un gioco dove contano gli uomini: la Juve Stabia nel 2011 è andata in Serie B grazie allo spogliatoio, che è retrocessa nel 2014 a causa dello spogliatoio e che oggi ritorna nel calcio che conta grazie ad un gruppo di uomini. Il merito è di Polito e Caserta più di tutti. Il loro futuro? Ne riparliamo tra qualche settimana", le parole riportate da Vivicentro.it.