Dopo che nel postpartita di Juve Stabia-Rieti in casa della capolista tutte le bocche erano rimaste cucite, anche per smaltire la delusione di un pari all'ultimo secondo che aveva fatto partire qualche fischio da parte della tifoseria, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa patron Francesco Manniello: "Ho sentito il dovere di intervenire oggi, dopo che dall'inizio dell'anno non ho detto una parola. Per scelta ben precisa questa società non ha a livello sportivo né un presidente né un vicepresidente, ma quando c'è da mettere la faccia io sto qua con l'amico Fabio (Caserta, ndr). Ci scusiamo per lunedì sera, ma c'era un po' di nervosismo a fine gara. Anche perché qualche calciatore avversario ha detto qualche parola di troppo, anche per questo abbiamo preferito non presentarci in conferenza stampa. Abbiamo perso una sola partita su un rigore dubbio contro il Catania. Con tutte le difficoltà, la squadra ha retto benissimo. La partita di Bisceglie sarà la più difficile: è un campo in cui ha perso il Catania, il Catanzaro, la Casertana e il Trapani ha perso un solo punto. È tutto nelle nostre mani, se vinciamo tutte le partite in casa, sarà arrivederci e grazie".