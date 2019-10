Intervistato da Il Mattino di Padova il difensore William Jidayi ha parlato della sfida fra il suo Ravenna e quel Padova in cui ha giocato per tre anni e mezzo: “Tre anni e mezzo intensi, emozionanti. Padova è diventata la mia seconda città. Ricordo la prima partita, uno 0-0 contro il Legnano in casa, con alla fine gli ultras che irruppero nello spogliatoio. Pensa che si cominciava bene, ma quell’episodio mi fece capire che ero arrivato in una piazza importante e che a Padova per un calciatore non era sufficiente fare il compitino, ma bisognava dare qualcosa di più. - continua Judayi – Ora sono felice di essere tornato nella squadra della mia città e mi piacerebbe restarci anche una volta finito di giocare. Per il resto resterò sempre un tifoso del Padova”.