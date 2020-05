Jimenez: “E’ stato un piacere giocare a Cesena, spero di rivederlo presto in Serie A”

Non solo Fiorentina, Inter e Parma, tra le squadra italiane nelle quali ha militato Luis Jimenez c'è anche il Cesena. Come riferisce il canale ufficiale del club romagnolo, proprio il centrocampista cileno è intervenuto a Pianeta Bianconero: “Gli inizi furono difficili per me, specie a livello fisico, ma feci un lavoro extra e Ficcadenti mi supportò molto. No, non mi sono mai sentito il più forte di quella squadra anche perché ho sempre pensato al calcio come un gioco collettivo in cui nessuno vince le partite da solo. Noi non avevamo una squadra di grandi nomi ma c’era la voglia di arrivare al traguardo tutti insieme. Tanti ci davano per retrocessi a inizio campionato e questo mi dava fastidio: tutti credemmo nella salvezza e così disputammo un’ottima stagione con tante grandi partite. La più bella? Quella con la Sampdoria vinta 3-2”.

In chiusura, un augurio: “E’ stato un piacere giocare per il Cesena e spero di rivederlo presto in serie A”.