Juve, altri tre esordi tra i professionisti: undici Primavera tra i "grandi"

Fonte: inviato a Torino

Con l’ingresso in campo nel corso del match odierno (sul campo del Gozzano) di Busti, Monzialo e Frederiksen, sono undici i giovani della Juve Primavera allenata da mister Francesco Baldini che quest’anno hanno fatto il loro esordio tra i professionisti. Oltre a Nicolussi e Gozzi, che hanno calcato l’erba della Serie A, infatti, sono passati dalla Serie C anche Loria, Portanova, Rosa, Moreno, Fagioli e Petrelli. Tanti altri hanno già ottenuto la convocazione in Under 23, ma sono rimasti in panchina.