Juve, Paratici: "Crescita e plusvalenze importanti, gli obiettivi dell'U23"

© foto di Federico De Luca

Come riporta tuttojuve.com, Fabio Paratici, nel suo intervento in risposta alle domande degli azionisti, ha toccato anche il tema del settore giovanile e dell'Under 23: "Sull'Under 23 posso dire che è un progetto nuovo, nato solo nel luglio 2018, quando ci è stata comunicata la possibilità di continuare il progetto che avevamo caldeggiato per far continuare la formazione dei nostri calciatori. E ci tengo a sottolineare che questo è l'obiettivo principale di questa formazione. Giochiamo per vincere, chiaro, ma l'obiettivo è far crescere i ragazzi, perché i nostri calciatori dall'Under19 faticavano a trovare spazio in prestito. Grazie al sacrificio di Cherubini, Chiellini e Fusco che ringrazio siamo riusciti a partecipare al campionato. Quest'anno abbiamo continuato sulla stessa linea, abbiamo più organizzazione, l'anno scorso è stato fondato un club nel club ed è stata una grande difficoltà. Pochi giovani in prima squadra? Io ho lavorato anni alla Samp e lì era più semplice portare su giocatori dal settore giovanile. Alla Juve è mediamente più difficile e ora abbiamo raggiunto un livello tale che l'ha reso ancora più difficile. L'obiettivo non è solo portare giocatori in prima squadra, ma anche produrre giocatori che poi sul mercato diventino plusvalenze importanti. Come Kean, Audero, Spinazzola e Rogerio che negli ultimi anni hanno portato plusvalenze importanti".