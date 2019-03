Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Quattro gare senza vittorie e il pareggio in extremis subìto ieri sera dal Rieti non sono andati giù ai tifosi della Juve Stabia che, al termine della gara, hanno contestato la squadra. Il club ha scelto il silenzio stampa, nessun tesserato è intervenuto ai microfoni dei giornalisti e non verranno rilasciate dichiarazioni fino a data da destinarsi. Le Vespe domenica saranno impegnate in trasferta a Bisceglie.