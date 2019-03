Fonte: http://ssjuvestabia.it

S.S. Juve Stabia rende noto che in mattinata il calciatore Nicholas Allievi si è sottoposto presso la Clinica Villa Stuart di Roma, all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento eseguito dal professor Mariani è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero per il rientro alla piena attività agonistica sono stati stimati in 6 mesi.

A Nicholas va un forte in bocca al lupo e gli auguri di una prontissima guarigione da parte di tutta la società.