Juve Stabia, Branduani: "Fatto del nostro meglio, terreno impraticabile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il pareggio rimediato contro la Reggina, il portiere della Juve Stabia Branduani ha detto: "Abbiamo fatto del nostro meglio, ma il terreno impraticabile e le condizioni meteo ci hanno reso le cose ancor più complicate del dovuto. Non ci abbattiamo e guardiamo avanti, pensando alla sfida di Coppa Italia di martedì contro il Potenza. Sapevamo che un solo gol non sarebbe bastato e, dunque, dovevo fare il possibile per allungare le distanze. Tuttavia, non siamo riusciti a sfruttare le numerose occasioni avute. L’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiuderla immediatamente, ma almeno non ne siamo usciti sconfitti".