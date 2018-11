Juve Stabia, Caserta: "Abbiamo sofferto, felice per la vittoria"

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Ancora un rinvio per il Superclasico? River-Boca a forte rischio

Tredici giornate e una SPAL spaccata esattamente in due parti

Juve, nessun infortunio per Alex Sandro. Allegri: "Era solo stanco"

Juventus, Chiellini è il quinto bianconero di tutti i tempi per presenze

Inter-Frosinone 1-0 al 45', dominio nerazzurro, prima gioia per Keita

Le pagelle dell'Inter - Keita una furia. Martinez un Toro in attacco

River-Boca, Tevez: "Non vogliamo giocare ma ci obbligano a farlo"

Inter, Spalletti atteso in conferenza stampa

Frosinone, tra poco Longo in conferenza stampa

Fabio Caserta , allenatore della Juve Stabia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Rieti. Ecco estratto delle sue dichiarazioni riportate dal canale Twitter della squadra campana: "Nel primo tempo abbiamo sofferto, mentre, nel secondo tempo abbiamo saputo dare una svolta alla partita, grazie anche ai subentrati. Sono davvero contento per la vittoria".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy