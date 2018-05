Juve Stabia, Caserta finisce nel mirino del Crotone

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Che il Crotone stia pensando a un nuovo tecnico è cosa ormai nota, ma i nomi al vaglio del club, fresco di retrocessione in Serie B sono tanti, a cominciare da quello di Cristiano Lucarelli, attuale mister del Catania. Ma tra gli allenatori di Serie C, Lucarelli non è l'unico preso in considerazione dai calabresi: seppur in posizione defilata, c'è anche il nome di Fabio Caserta, che ha guidato la Juve Stabia nella stagione da poco conclusa.