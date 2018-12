© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia dilaga con il Matera per 4-0 e rinsalda ancora di più il suo primato in classifica. Chiaramente entusiasta è mister Fabio Caserta: "Abbiamo disputato una grande partita, senza rischiare mai nulla. Non posso che essere soddisfatto dei ragazzi che, in campo, stanno applicando al meglio quello che proviamo in allenamento. Ho a disposizione un gruppo di ottimi calciatori, ma soprattutto di uomini veri. Sanno quando è il momento giusto per lavorare e quando invece arriva il tempo di poter fare baldoria insieme. Sono molto maturi e tutti meritano di giocare. Sono chiamato, ovviamente, a fare delle scelte, ma arriverà il momento di tutti. Siamo una vera famiglia e questo è bellissimo".