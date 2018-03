Juve Stabia, Caserta: "Ko frutto di episodi e di nostre ingenuità"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cosenza: “Se fosse entrato il tiro di Strefezza staremmo a commentare una partita molto differente, invece ci ritroviamo al cospetto di un ko frutto di questo mix letale di episodi sfavorevoli e nostre ingenuità - ha detto -. Sull'1-0 non siamo stati in particolare abili a mettere una pezza al passaggio in orizzontale sbagliato da Canotto, mentre in occasione del raddoppio ci siamo fatti sorprendere da uno schema sicuramente studiato in allenamento con un blocco che ha liberato Dermaku al colpo di testa. Peccato, quest'ultimo è stato l'avvenimento che ci ha letteralmente tagliato le gambe per dinamica e momento della gara. I nostri avversari in alcuni frangenti si difendevano addirittura in otto, come quando nel finale Berardi è andato sul fondo trovando l'area affollata da calciatori del Cosenza. Quella rossoblù è una squadra cui è difficilissimo segnare, tant'è che se non erro ha subito appena 1 gol nei 5 incontri precedenti, dunque posso solo complimentarmi con i ragazzi per l'impegno profuso e per l'aver riacceso la fiamma della speranza negli ultimi minuti".