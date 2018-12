© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia batte 1-0 il Siracusa è rinsalda il suo primato in classifica. Giustamente entusiasta il tecnico Fabio Caserta: "Vittoria importante che va a suggellare il grande girone di andata fatto da questi ragazzi. Forse potevamo chiudere prima la partita ed essere più cinici, ma mi sembra che da questa squadra si pretenda troppo. Nonostante tutto non abbiamo mai sofferto e non abbiamo mai temuto di perdere i tre punti. Ora ci godiamo queste tre settimane di sosta che ci aiuteranno a ricaricare le batterie ed a preparare meglio la seconda parte della stagione. Il cambio di Melara? Nulla di grave, si è sentito un po' tirare il muscolo e l'abbiamo tolto in via precauzionale".