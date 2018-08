Juve Stabia, Caserta: "Qui giocatori di livello, grazie alla dirigenza"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Al termine del test amichevole contro la Gelbison, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha dichiarato: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Ringrazio la nuova dirigenza per avermi dato calciatori di livello. Non ci resta che aspettare l’inizio del campionato per vedere dove possiamo arrivare".