Juve Stabia, Caserta: "Tutti ci aspettano al varco: primi con merito"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, ha commentato così la decima vittoria in campionato delle Vespe, ottenuta contro il Bisceglie: "Abbiamo conquistato tre punti importanti contro una squadra che lo scorso anno ci ha creato grosse difficoltà e che anche oggi ha giocato molto bene. La gara di stasera conferma come in questo campionato non esistono partite facili, contro nessuno. Tra l’altro ormai aspettano tutti la Juve Stabia al varco per fare bene; siamo meritatamente primi in classifica ma pensiamo solo a fare bene. Bisceglie? E’ una squadra tosta, che si chiude molto bene e contro cui è difficile trovare spazi. La mia squadra è stata brava perché ha cercato con i passaggi nello stretto, come avevamo preparato in settimana, di scardinare la difesa pugliese. Poi non abbiamo praticamente subito tiri in porta, fattore importante. La Juve Stabia ha dimostrato ancora una volta la compattezza del gruppo: si corre e si lotta l’uno per l’altro. Non sempre ovviamente è facile trovare la chiave giusta della partita ma l’importante è riuscirci ogni settimana. I ragazzi non sono consapevoli della loro reale forza; ogni settimana vado in difficoltà nel lasciare fuori elementi importanti in ogni reparto. Al di là di chi gioca, nella squadra sono tutti titolari", riporta ViviCentro.