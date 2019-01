Juve Stabia, Caserta: "Vogliamo traguardo prezioso, serve aiuto di tutti"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione appena conclusa: "Quando ho iniziato a fare l'allenatore non è stato facile, non volevo smettere di giocare. Ma da tecnico forse hai emozioni anche più belle. Perché ti emoziona sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. La nostra è una squadra che non molla dal primo all'ultimo minuto, mi riempie d'orgoglio perché è la prima cosa che voglio trasmettere a questi ragazzi, e l'hanno subito assimilata. Vado sempre a cercare il dettaglio, sfiorare la perfezione. La squadra sta rispondendo bene e il merito va ai ragazzi che ci stanno mettendo grande passione".

L'avversario più difficile? "Abbiamo sofferto tantissimo a Cava de' Tirreni, un derby molto sentito. I ragazzi hanno saputo soffrire, è stata una gara bella da affrontare in un campo difficile, concretizzando le occasioni da rete e portando a casa una vittoria importante. Ad inizio torneo abbiamo avuto qualche difficoltà, essenzialmente per bravura degli avversari. Poi la squadra è sempre venuta fuori bene. Quel che posso garantire è che questa squadra lotterà sempre fino all'ultimo minuto, per provare a dare questa gioia ai tifosi e conquistare un traguardo prezioso. Sappiamo che ci sarà da lavorare e che il cammino è lungo, dove arriveremo non lo sappiamo ancora. Ma fino in fondo daremo il massimo. Vogliamo conquistare qualcosa di importante, qualora ci fossero momenti brutti, sarà ancor più importante restare uniti. Abbiamo bisogno di tutti, dalla società ai tifosi".