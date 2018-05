Juve Stabia, ds Polito: "Ringrazio la squadra per la strepitosa stagione"

© foto di Federico De Luca

La Juve Stabia esce dai play-off per la promozione in B senza mai perdere: una vittoria la scorsa settimana sulla Virtus Francavilla e i due pareggi con la Reggiana. Sono stati soprattutto i due risultati di parità che premiano i granata, in quanto testa di serie. Ciro Polito, direttore sportivo dei campani, intervistato da TuttoC.com, dice la sua dopo l’eliminazione della Juve Stabia, lamentandosi per l’ennesimo errore arbitrale che ha penalizzato ancora una volta le vespe nei playoff.

“Peccato per il gol del pareggio della Reggiana perché secondo me il pallone era già uscito prima del cross, quindi il gol non doveva essere convalidato – spiega Polito – Negli ultimi anni la Juve Stabia ha partecipato ai play-off per tre volte, e per la terza volta è stata penalizzata per una svista arbitrale. Al di là di questo, abbiamo giocato bene contro una Reggiana che era stata costruita per vincere. Siamo fino adesso l’unica squadra ad essere stata eliminata da questa edizione dei play-off senza aver mai perso. Va ribadito che la nostra squadra ha giocato un ottimo campionato. Il merito più grande è della società che ha fatto tanti sacrifici e non ha esitato a rafforzare a gennaio la rosa, pur potendo contare su un budget non elevatissimo. Ci tengo a ringraziare la proprietà che ci ha dato la possibilità di vivere questo sogno, e i calciatori che sono stati encomiabili, li ringrazio a uno a uno. Un plauso a mister Fabio Caserta e tutto lo staff: al suo primo anno da allenatore Caserta ha fatto davvero un grande campionato. Ricordo che siamo usciti dai play-off a causa di un coefficiente a nostro sfavore, con due pareggi, segnando il gol fuori casa addirittura. Permettetemi di rivolgere un sentito grazie anche ai nostri tifosi, che ci sono stati sempre vicini”.

Il suo futuro sarà ancora a Castellammare?

“Questo lo valuteremo al momento opportuno con la proprietà. Ne parleremo più in là”.