© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia, fresca di promozione in Serie B, e la possibile sinergia con il Napoli di Carlo Ancelotti. Ha parlato di questo Fabio Caserta, allenatore della squadra di Castellammare, ai microfoni di Radio Marte: “Questa settimana è fatta di riposo per i calciatori e festeggiamenti. Ho concesso al gruppo 7 giorni di relax dopo il raggiungimento della Serie B, ne abbiamo bisogno. Castellammare è una piazza che merita, è da 7 anni che sono qui e mi sento uno stabiese di adozione, ho vissuto anche la retrocessione. Non è facile vincere, ma abbiamo una programmazione importante e siamo partiti con parecchie difficoltà quest’anno e ci siamo trovati a vincere una Serie C molto difficile in cui ci sono piazze importanti come Catania, Catanzaro, per cui abbiamo fatto un’impresa. Possiamo trarre beneficio dal Napoli che ha tanto calciatori in prestito. Il nostro direttore sportivo proverà a trovare una sinergia col Napoli per portare a Castellammare alcuni azzurri che sarebbero importanti per la categoria. Il tifoso stabiese è giusto che tifi per lo Stabia, ma subito dopo c’è il Napoli ed è una bella cosa", le sue parole.