© foto di Federico Gaetano

Una città in festa, una tifoseria pronta ad accogliere i propri beneamini come si conviene. Dopo l'incredibile vittoria di Lentini per 3-2 sulla Sicula Leonzio, vittoria che ha praticamente consegnato la serie B alla Juve Stabia, i tifosi di fede gialloblù si sono dati appuntamento all'aeroporto di Capodichino di Napoli alle ore 21.30 per abbracciare tutta la squadra stabiese e scortarla fino a Castellammare. Mancano solo due punti alla Juve Stabia per la vittoria del campionato e c'è da giurare che già da sabato prossimo contro la Vibonese, le Vespe vorranno festeggiare la storica e meritatissima vittoria del campionato.