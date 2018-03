Juve Stabia, Filippi: "Importante la vittoria contro il Matera"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In casa Juve Stabia a parlare in vista del match contro la Virtus Francavilla a Brindisi, ci ha pensato il direttore generale Clemente Filippi. Queste le sue parole a blunote: "La vittoria di mercoledì con il Matera è stata, davvero, importante visto che è arrivata dopo una serie di risultati positivi e con una squadra che esprime gran calcio vista l’esperienza di Auteri. Per noi è motivo d’orgoglio. Non abbiamo avuto neanche il tempo di goderci il successo con i lucani che domenica dovremo già tornare in campo, in quel di Brindisi, con la Virtus Francavilla che è la rivelazione del girone viste le difficoltà logistiche che la spingono ogni domenica a doversi spostare. Sarà importante vedere chi delle due compagini avrà speso di più nelle scorse due uscite. Cosa ne penso della Virtus? Non amo guardare in casa degli altri: le dinamiche bisogna viverle. Si tratta di una formazione solida che non vince da tanto ma che non perde neanche. Mercoledì hanno sfiorato il successo. E’ una candidata a giocarsi i play off che sarebbero un grande risultato. All’andata fu una partita equilibrata e fummo sfortunati visto che i pugliesi ci raggiunsero grazie ad un autogol. Giocammo con cattive condizioni meteo. Mi aspetto un match duro in cui ci sono in palio tre punti pesanti. Gara di categoria. Il campionato? Il Lecce, a sette partite dalla fine, ha un vantaggio importante sulle inseguitrici. Questo girone insegna che si può perdere con chiunque. La Juve Stabia è una squadra rivoluzionata rispetto alla passata stagione. Basti pensare che da luglio 2016, oggi è rimasto soltanto Bacci. Dovevamo salvarci e la matematica è stata quasi raggiunta. Non possiamo regalare niente a nessuno. L’appetito vien mangiando ma servirà voglia e fame. Cercheremo di migliorare la posizione che occupiamo".