Juve Stabia, Filippi: "Non dobbiamo fare la corsa sul Catania"

Il direttore generale della Juve Stabia Clemente Filippi dopo il pareggio contro il Catania ha parlato in conferenza stampa dicendosi soddisfatto: “Negli scontri diretti la posta in palio è altissima. Quando non puoi vincere è giusto non perdere. È stata una partita bloccata perché quando si incontrano due squadre importanti è spesso così. Certamente noi non dobbiamo fare la corsa sul Catania, anche se c'è la soddisfazione di aver fatto un'ottima partita. - conclude Filippi come riporta Tuttoc.com - Il Catania è una corazzata, un elefante in una categoria come questa. Fa piacere che chi è subentrato ha dato il suo contributo e non abbiamo sentito la mancanza di chi era assente".