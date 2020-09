Juve Stabia, finita l'era Manniello. Le sue quote cedute alla famiglia Langella

L'era Manniello è terminata a Castellammare di Stabia. Oggi l'ormai ex patron ha ceduto tutte le sue quote alla famiglia Langella che diventa proprietaria della maggioranza della Juve Stabia. Manniello lascia dopo aver centrato due promozioni storiche in B ed aver vinto una coppa Italia di C ed è risultato a tutti gli effetti il presidente più vincente dell'ultracentenaria storia della vespe.