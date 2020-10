Juve Stabia, Ghinassi: "Abbiamo riportato la squadra sulla giusta strada"

Conferenza stampa di fine mercato per il ds della Juve Stabia Filippo Ghinassi. Il dirigente delle Vespe ha fatto il punto sulle operazioni portate a termine in questa sessione: "I calciatori valgono soldi - si legge su StabiaChannel.it -, che non ti regala nessuno. Devi riuscire a vedere quello che gli altri non vedono per primo, se vuoi fare patrimonio in Serie C. Capiremo che cosa potrà essere patrimonio e che cosa si potrà fare in futuro. Inizialmente la squadra era come una macchina fuori strada. Era importante riportarla sulla strada giusta e costruire una squadra degna di Castellammare. Qui c’era il rischio che non ci sarebbe stato nessuno, con un inevitabile fallimento societario di conseguenza. Per ciò i nostri ringraziamenti vanno al presidente. Oggi la Juve Stabia è una squadra di terza serie, costruita con l’intento di dare fastidio alle grandi. Bisogna scegliere i mezzi giusti e saperli usare. E non possiamo che ringraziare chi ha agevolato tutto questo. Passata la fase di costruzione, ora inizia una seconda fase: quella della valorizzazione. I ragazzi devono percepire un forte senso di appartenenza per dare il massimo".