Juve Stabia, il ds Polito: "Girano voci di mercato infondate"

© foto di Federico De Luca

Juve Stabia prima in classifica in virtù delle 9 vittorie e dei tre pareggi di questo avvio di campionato, e sul mercato cominciano a girare voci su cui il ds Ciro Polito decide di soffermarsi: "Sento e leggo di nomi di calciatori su cui non abbiamo mai fatto alcun pensiero. Se qualche procuratore, vista la nostra classifica, vuole farsi pubblicità a noi non interessa. Adesso è troppo tardi per salire sul carro dei vincitori. La Juve Stabia ha 28 giocatori che ci stanno dando incredibili soddisfazioni e noi li tuteleremo. Abbiamo a che fare con dei veri uomini, oltre che con grandissimi professionisti. Si è creato un gruppo eccezionale e tutti remano verso un unico obiettivo. Quando leggo di nomi come Buzzegoli o Vitale, resto senza parole. Giocatori di rispetto per carità, ma a cui noi non abbiamo mai pensato. Abbiamo uno dei centrocampi più invidiati d'Italia, figuriamoci se pensiamo di fare dei cambiamenti. A gennaio, se ci sarà da dare un piccolo aiuto, non ci tireremo indietro, ma saranno piccoli movimenti mirati".