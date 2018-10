Juve Stabia, il giovane Calò fa esplodere il Menti: Rende Ko. Top & Flop

JUVE STABIA – RENDE 2-1

© foto di Giuseppe Scialla

Il posticipo della quinta giornata del girone C tra Juve Stabia e Rende termina con la vittoria dei padroni di casa che superano al Menti un ostico Rende ben messo in campo. Quarto vittoria di fila per la vespe di mister Fabio Caserta ora a un punto dalla vetta occupata dal Trapani. Pronti e via. Parte bene il Rende di Modesto. Al 15’ arriva il primo tiro del match per i biancorossi con una botta da fuori di Rossini che vola sopra la traversa. Poco dopo però le vespe trovano la rete del vantaggio con Carlini che a limite dell’area di rigore con un destro a giro deposita la sfera direttamente alle spalle dell’estremo difensore biancorosso, Savelloni. Al 37’ il Rende trova il meritato pari: Rossini crossa al centro area per la testa di Vivacqua che non sbaglia il tap in vincente: 1-1

Nella seconda frazione di gioco, l’incontro si mantiene su ritmi piuttosto equilibrati con le due compagini che si affrontano a viso aperto. La Juve Stabia però spinge di più e al 12′ si divora la rete del nuovo vantaggio con Troest che solo a tre metri dalla porta calcia fuori. All’81’ è ancora Calò a rendersi pericoloso da corner, spedendo il pallone direttamente in porta, ma Savelloni mette in corner. Proprio da calcio d’angolo nasce l’azione del vantaggio delle vespe con Calò che beffa l’estremo difensore avversario direttamente da corner. Il Rende chiude la partita in avanti e spreca nel finale con Rossini che non aggancia un cross invitante di Germinio che attraversa tutta l’area di rigore. Al triplice fischio è la squadra gialloblu a far festa sotto la curva sud.

Tabellino della gara

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani 6; Vitiello 6, Marzorati 6, Troest 6, Allievi 6 (20’ s.t Aktaou 6); Stallone 6 (1’ s.t. Mastalli 6,5), Mezavilla 6 (20’ s.t. Vicente 6), Calò 7; Carlini 7, Paponi 6 (40’ s.t. El Ouazni SV), Canotto 6 A disp.: Venditti, Cotticelli, Schiavi, Ferrazzo, Castellano, Dumancic, Sinani, Lionetti. All. Fabio Caserta 7

RENDE (3-4-3): Savelloni 5,5; Germinio 6, Minelli 7, Calvanese 6,5 (43′ st Crusco); Viteritti 6, Franco 6, Awua 6, Blaze 6 (39′ st Godano sv); Laaribi 6,5 (7′ st Giannotti 6), Rossini 5, Vivacqua 6. A disposizione: Palermo, Borsellini, Maddaloni, Cipolla, Sanzone, Di Giorno. Allenatore Modesto 7

ARBITRO: Fabio Natilla 6

MARCATORI: 17′ pt Carini (JS), 37′ pt Vivacqua (R), 38′ st Calò (JS)

Note: Spettatori 1500 circa. Ammoniti Blaze (R), Awua (R), Canotto (J), Mastalli (J), Germinio (R), Angoli 7-5 in favore della Juve Stabia. Recuperi 0’ pt e 3’ st

Top & Flop della gara

Top:

Minelli Alessandro (Rende): giovane classe ’99 davvero di grande prospettiva. Difende con ordine. Mai in affanno.

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): gioca per la squadra. Presente in ogni parte del campo. Il gol? Un capolavoro dai 20 metri: destro a giro e la palla nel set.

Flop

Il pubblico (Juve Stabia): una squadra che sta facendo un miracolo calcistico va sempre sostenuta e applaudita.

Riccardo Rossini (Rende): questa volta sbaglia lì appuntamento con il gol quando a tempo scaduto non aggancia in area il pallone messo al centro da Germinio: bisognava solo appoggiarlo in rete.