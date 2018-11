Juve Stabia, il sogno di mercato si chiama Giuseppe Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce l'edizione online de Il Mattino, c'è un sogno di mercato per la Juve Stabia, ed ha il nome e il cognome di Giuseppe Rossi. L'attaccante, attualmente svincolato dopo la scadenza del suo precedente contratto con il Genoa e falcidiato dagli infortuni in carriera, attualmente rappresenta un vero e proprio nome da far scuotere l'intera tifoseria, ma ad ora siamo pressapoco all'idea o poco più. I primi contatti però, si legge, ci sono già stati.