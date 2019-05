© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

“Sono convinto che si possa fare un grande campionato anche in B, la nostra area tecnica saprà lavorare nel migliore dei modi, per permettere alla Juve Stabia di stabilizzarsi in cadetteria". Così Giovanni Improta, club manager della Juve Stabia, ha analizzato a ZonaCalcio.net cosa aspettarsi dalle vespe nella prossima annata.