Juve Stabia, Improta: "Felice di tornare in questo club, mi sento a casa"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Gianni Improta, neo club manager della Juve Stabia, si presenta così nelle sue nuovi vesti ai microfoni ufficiali gialloblù: “Sono molto contento di ritornare a far parte della Juve Stabia, a Castellammare mi sono sempre sentito a casa e dare una mano alla società non può che farmi piacere. Alla Juve Stabia sono legato da un sentimento di vero affetto e sarà un piacere tornare a lavorare in un club che annovera da sempre un gruppo dirigenziale competente e professionale".