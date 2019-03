Un primato costruito sulla difesa. La Juve Stabia, prima con quattro lunghezze di vantaggio (e una gara in meno) sul Trapani, è infatti di gran lunga la miglior difesa dei tre gironi con i suoi 9 gol al passivo (nel Girone A la migliore è l’Entella con 18, nel B il Sudtirol con 21) e ha all’attivo una striscia di gare consecutive senza reti al passivo lunga ben 9 giornate. L’ultimo gol subito dalle Vespe risale addirittura al 2018, quando Anthony Partipilo della Virtus Francavilla riuscì a portare avanti i suoi dopo 13 minuti nel turno di NataleDa allora porta blindata per la squadra di Fabio Caserta che continua a guardare tutte le avversarie dall’alto non avendo ancora mai perso in campionato.