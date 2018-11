Juve Stabia, le vespe calano il poker contro la Viterbese

Juve Stabia-Viterbese 4-0

Daniele Paponi

Paponi show per la vittoria nel recupero che per la Juve Stabia significa primo posto in classifica. Taccuino inaugurato dal cross da destra di Vitiello al 21' a pescare Paponi in area, controllo e bella girata col sinistro, pallone alto non di molto. Altra grande chance al 29': traversone di Di Roberto dalla sinistra, sceglie bene il tempo Carlini che di testa anticipa due difensori e da buona posizione manda alto. La partita si sblocca su rigore, concesso generosamente per fallo su Paponi, che si incarica dal tiro dagli 11 metri e batte Forte. Nella ripresa, la Viterbese prova a scuotersi. Subito Pacilli protagonista, filtrante in area per Saraniti che stoppa e poi a tu per tu con Branduani prova il pallonetto, finito alto. Ci pensa ancora Paponi a chiudere il discorso: riceve in area, controllo e destro potente che si insacca sotto la traversa. Viterbese ancora viva, bel riflesso di Branduani sulla botta di Roberti. Poi Saraniti e Pacilli provano a creare qualche grattacapo alla difesa di casa. Ancora Paponi protagonista, protegge bene palla e scarica un destro che impegna Forte in tuffo. Il terzo gol è dietro l'angolo. Mastalli gira in area un pallone sul quale Paponi fa una gran finta che consente a Viola di trovarsi da solo davanti a Forte, conclusione sin troppo semplice. Poker delle vespe con Calò: destro preciso sul quale non può il portiere ospite.

TABELLINO

JUVE STABIA-VITERBESE

Juve Stabia (4-3-3): Branduani 6,5; Vitiello 6,5 (38' sv Schiavi sv), Troest 6, Allievi 6, Aktaou 5,5 (19' s Viola 6,5); Vicente 6 (19' st Mezavilla 6), Calò 7, Carlini 6 (32' st Castellano sv); Di Roberto 6 (1' st Mastalli 6,5) Paponi 8, Elia 6,5. A disp: Venditti, Dumancic, Ferrazzo, Stallone, El Ouazni, Sinani, Lionetti. All: Caserta 7.

Viterbese (4-3-1-2): Forte 6; De Giorgi 6, Rinaldi 5, Sini 5,5, De Vito 5,5; Cenciarelli 6 (13' st Pacilli 6), Damiani 6 Baldassin 6 (13' st Vandeputte 5,5); Palermo 5,5; Saraniti 6, Roberti 5,5 (25' st Polidori sv). A disp: Schaper, Atanasov, Perri, Bovo, Millillo, Messina, Bismark, Molinari, Otranto. All:Sottili 5,5.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo 4

Reti: 45' pt su rigore e 17' st Paponi, 33' st Viola, 44' st Calò

Note: ammoniti De Giorgi,Palermo, Allievi. Recupero: 1'pt, 4'st.

I Top e Flop della gara:

TOP

Paponi (Juve Stabia): prestazione da incorniciare per l'attaccante marchigiano che realizza un'importante doppietta. Strepitoso il primo gol, quando controlla alla perfezione in area e lascia partire un destro imparabile.

Viterbese: Nessun giocatore della squadra laziale va oltre la sufficienza.

FLOP

Juve Stabia: Nessuno. Per le vespe tutti al di sopra della sufficienza.

Rinaldi (Viterbese): perde ingenuamente un pallone sanguinoso che regala il terzo gol ai campani.