Juve Stabia, le vespe stendono il Bisceglie e mantengono la vetta

La capolista sbriga in scioltezza anche la pratica Bisceglie. Dopo una mezz’ora di equilibrio, il forcing dei padroni di casa si trasforma in gol del vantaggio. Di Roberto, grazie alla triangolazione tra Vicente, Carlini ed Elia, anticipa Markic ed incorna alle spalle di Crispino. Secondo tempo con ritmi non alti e la Juve Stabia padrone della gestione. Il Bisceglie raramente riesce ad imbastire qualche trama offensiva degna di nota. Ci prova al 31' con Onescu, ma Branduani blocca senza problemi. Al 40’ Elia in accelerazione ruba palla a Maestrelli e col destro in diagonale non lascia repliche a Crispino.

Juve Stabia (4-3-3) Branduani 6; Vitiello 6,5, Mezavilla 6, Allievi 6,5, Aktaou 6 (24’s.t. Marzorati sv); Calò 6,5, Vicente 6,5 (42’ s.t. Viola sv), Carlini 6,5 (25’ s.t. Mastalli 6,5); Di Roberto 7 (41’ s.t. Melara sv), Paponi 6 (20’ s.t. El Ouazni 6), Elia 6,5.

A disp. Venditti, Schiavi, Ferrazzo, Castellano, Dumancic, Sinani, Lionetti. All. Caserta 6.5.

Bisceglie (3-5-2): Crispino 5,5; Longo 5,5, Maestrelli 6 (40’ s.t. Messina sv), Markic 5.5 ; Calandra 6, Risolo 5,5, (23’ s.t. Camporeale sv), Giacomarro 6, Onescu 6,5, Jakimovsk 5.5i; Starita 5 (23’ s.t. Scalzone 6), De Sena 5,5.

A disp. Addario, Raucci, Maccarrone, Toskic, Camporeale, Beghdadi, Antonicelli, Sisto. All. Ginestra 5.5

ARBITRO: Cudini di Fermo 6

MARCATORI: 37’ p.t. Di Roberto, 40’ s.t. Elia

AMMONITI: Vitiello, Aktaou, Vicente (JS); Maestrelli, Markic (B). Angoli: 2-2. Rec: 0'p.t., 3' s.t.

TOP

Di Roberto (Juve Stabia): finalmente all'altezza delle sue indiscusse qualità tecniche, segna un bel gol e dà costentemente fastidio alla retroguardia avversaria.

Onescu (Bisceglie): si eleva tra la mediocrità generale dell'intera squadra e del reparto centrale, combatte e tenta di andare alla conclusione.

FLOP

Paponi (Juve Stabia): prestazione non negativa del tutto ma distante dai recentissimi exploit che hanno consentire alle vespe di volare altissimo.

Starita (Bisceglie): delude in pieno, Ginestra doveva sostituirlo prima per tentare qualcosa in più e di diverso in avanti