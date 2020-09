Juve Stabia, Mezavilla: "Avrei voluto più rispetto e chiarezza da questa società"

vedi letture

Adriano Mezavilla, bandiera della Juve Stabia e protagonista negli ultimi anni delle due promozioni in serie B delle Vespe, non ha trovato l'accordo di rinnovo con il nuovo assetto societario stabiese e sui social esprime con un video la sua delusione: "Mi dispiace per com'è andata e per la retrocessione. Sono l'uomo delle due promozioni, ma purtroppo anche delle due retrocessioni e di quest'ultima non abbiamo capito nulla per com'è avvenuta. Avrei voluto maggiore chiarezza da questa società. Tutti siamo liberi di fare le nostre scelte, ma rispettando sempre con la chiarezza gli interlocutori. Avevo un altro anno di contratto con la Juve Stabia in caso di permanenza in B, invece mi trovo senza squadra. Avrei voluto chiudere la mia carriera a Castellammare. Peccato".