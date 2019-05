© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Vitale dell'Hellas fra i nomi caldi per il mercato della Juve Stabia neo promossa in Serie B in questi primi giorni di lavoro in fase di trattativa. C'è anche Lorenzo Borri, centrale difensivo classe 1997 del Pontedera. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, i due club avrebbero già un accordo di massima per il passaggio del giocatore in Campania.