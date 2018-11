© foto di Federico Gaetano

Doppietta per Daniele Paponi martedì nel recupero in cui la Juve Stabia ha calato il poker contro la Viterbese: "La squadra ha un grande carattere e grande personalità. In questo modo viene fuori anche la qualità del singolo. Comunque quando si rema tutti dalla stessa parte diventa tutto più facile. Abbiamo fatto un primo tempo un po' in difficoltà perché comunque la Viterbese è una grande squadra, ma nella ripresa siamo usciti alla grande. Dobbiamo continuare così: non c'è tempo visto che già sabato c'è un'altra partita importantissima. 5 gol in 11 partite? Vengo servito dai compagni, così come io servo loro. Ma non dobbiamo guardare al singolo, ma al gruppo che è coeso", ha detto l'attaccante delle Vespe.