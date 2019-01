Juve Stabia, Polito: "Castellammare vuole la B. Caserta? Bravissimo"

© foto di Federico De Luca

Ciro Polito, dg della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sull'importante primato in classifica nel Girone C della Lega Pro: "Non ci inserivano neppure nei primi dieci posti nella griglia di partenza. Eppure lo scorso anno eravamo arrivati quarti e in estate abbiamo innestato gente come Troest, Vitiello e Carlini. Abbiamo tante armi a disposizione che Caserta è bravissimo a sfruttare. Abbiamo giocato insieme a Catania e a Bergamo, siamo amici di vecchia data. Lavora benissimo sul campo ed è abile nella gestione del gruppo e nella lettura della gara. Spesso sfrutta al meglio i cinque cambi a disposizione. La Serie B? La città la chiede. Qui c’è un pubblico appassionato (2300 spettatori di media) e un territorio calcisticamente fertile che dobbiamo fidelizzare. Il modello cui ci ispiriamo? Direi il Cittadella".