© foto di Federico De Luca

Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia, è intervenuto in sala stampa al termine della 14ma vittoria stagionale delle Vespe: "Che voto devo dare? 11" scherza il dirigente gialloblù che poi prosegue: "Non ci sono parole, hanno fatto qualcosa di encomiabile, non ci sono più aggettivi. Posso dire che mi emoziono ogni volta che giocano. Anche oggi ho rischiato un infarto. I giocatori non mollano mai. Abbiamo finito il primo campionato, quello invernale. Ora arriva un altro campionato: dimentichiamoci il passato e auguriamoci di rimanere sempre in testa".

Ora inizierà il mercato: "Veramente il mercato lo fanno qui fuori ogni sabato" scherza ancora Polito per poi tornare serio: "C'è poco da fare, più che aggiustare si rischia di rovinare. Se qualcuno arriverà - può essere! - per un aiutino a livello numerico".