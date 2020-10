Juve Stabia, Romero: "Gioia incredibile segnare nel recupero"

Il suo goal nel finale ha regalato i tre punti alla Juve Stabia. Autore del definitivo 2-1 contro il Francavilla, il centravanti stabiese Niccolò Romero ai microfoni dell'ufficio stampa della Juve Stabia è felicissimo: "Che emozione segnare nel recupero. Tre punti sudati e meritati. Anche a Catania non meritavamo la sconfitta. Anche se non c'era il pubblico è stata un'emozione unica il goal vittoria. Vedere le persone dei palazzi che affacciano sullo stadio esultare in quel modo mi ha dato grande emozione. Ora da martedì pensiamo al derby con l'Avellino. Non sono abituato ai derby campani, ma so per certo che sarà una bella partita contro una squadra molto forte e costruita per vincere. Noi, però, non siamo da meno e non vogliamo tornare a casa con le mani vuote".